“هيئة النقل” تُلزم شركات السيارات بعقود تأجير بدءًا من يناير

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قررت الهيئة العامة للنقل إلزام شركات تأجير السيارات من فئتي “أ”و “هـ” بقصر إصدار عقود التأجير من خلال منصة “تأجير” وذلك بدءًا من يناير المقبل.

وأوضحت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف، أن اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ألزمت جميع المنشآت المرخص لها بممارسة النشاط، بضرورة الارتباط بالنظام الإلكتروني، الذي تحدده الهيئة وكذلك الالتزام بصيغة العقود، حسب ما ذكرت صحيفة “عكاظ”.

وأضافت أن اللاوائح حددت خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع، كعمر تشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط التأجير.

وشددت الهيئة على ضرورة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط، وفق الشروط التالية:

1 – أن يكون الترخيص ساري المفعول.

2 – أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول.

3 – أن تكون شهادة الفحص الفني سيارة المفعول.

4 – سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

5- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول.

6 – أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.

وأكدت هيئة النقل، أن اللائحة بينت أن تصنيف تراخيص المنشآت الرئيسية القائمة، يتم عند طلب التجديد أو الرغبة في التصنيف، بناء على عدد المركبات المستخدمة في النشاط، التي يجب ألا يقل عددها عن “10– 99” مركبة.

وأشارت الهيئة إلى أن شروط نشاط تأجير السيارات وفق الآتي:

1 – شهادة الفحص الفني ووثيقة التأمين ساريتا المفعول.

2- أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها عند إدخالها للخدمة.

3 – ضرورة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط.

4 – العمر التشغيلي لسيارات التأجير 5 سنوات من تاريخ الصنع.