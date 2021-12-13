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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مجموعة السبع تحذر إيران وتعطيها فرصة أخيرة لهذا الأمر

مجموعة السبع تحذر إيران وتعطيها فرصة أخيرة لهذا الأمر
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تواصل – وكالات:

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ، من أن المفاوضات التي استؤنفت لإنقاذ الاتفاق النووي الايراني هي ”الفرصة الأخيرة أمام ايران“، كما حذرت روسيا من أي اجتياح لأوكرانيا.

وقالت الوزيرة البريطانية التي تتولى بلادها حاليا رئاسة مجموعة السبع ”إنها الفرصة الأخيرة أمام ايران للمجيء الى طاولة المفاوضات مع حل جدي لهذه المشكلة“.

وشددت في ختام اجتماع لمجموعة السبع في ليفربول الأحد، على أنه ”لا يزال هناك وقت لإيران كي تأتي وتقبل هذا الاتفاق“ لكن ”هذه هي الفرصة الأخيرة“ وحثت طهران على تقديم ”اقتراح جدي“.

وتهدف محادثات فيينا إلى إحياء الاتفاق المبرم بين إيران وست قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.

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