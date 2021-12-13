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بلغت 800 ألف.. وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز عدد سكان إحدى الولايات

بلغت 800 ألف.. وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز عدد سكان إحدى الولايات
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تواصل – وكالات:

أظهرت آخر الإحصائيات، أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا بلغ 800 ألف، مع زيادة محتملة في الإصابات، بسبب قضاء وقت أطول في الأماكن المغلقة، في ظل حالة الخوف من انتشار المتحور الجديد “أوميكرون”.

ووفقًا لتحليل إحصائي أجرته وكالة رويترز، فإن أعداد الوفيات، تخطت عدد سكان ولاية نورث داكوتا، حيث لم يستغرق وصول عدد الوفيات من 600 ألف حالة إلى 700 ألف سوى 111 يوما، فيما استغرق الوصول إلى الـ 100 ألف التالية نحو73 يومًا.

وأكد خبراء الصحة، أن معظم وفيات هذا العام كانت بين المرضى غير الحاصلين على لقاح، حيث ارتفعت أعداد الوفيات على الرغم من تطور طرق العلاج الجديدة، لمواجهة الوباء.

وأظهرت بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية، أن نحو 60% من سكان الولايات المتحدة، تلقوا تطعيمًا كاملًا من الفيروس، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن تتجاوز 50 مليون حالة إصابة قريبًا، حسب “رويترز”.

وتعتبر وفيات كورونا بالولايات المتحدة هى الأعلى عالميًا، تليها البرازيل، ثم الهند، فقد سجلت أمريكا 14% وفيات و19% إصابات على مستوى العالم.

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