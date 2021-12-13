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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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شاهد.. صور فضائية توثق حجم الدمار في أمريكا بسبب الأعاصير

شاهد.. صور فضائية توثق حجم الدمار في أمريكا بسبب الأعاصير
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تواصل – وكالات:

وثقت صور الأقمار الاصطناعية حجم الدمار الهائل الذي خلفته الأعاصير التي ضربت 6 ولايات أميركية دفعة واحدة.

وارتفعت حصيلة الأعاصير التي ضربت وسط الولايات المتحدة وجنوبها، الجمعة، إلى نحو 100 قتيل، وكانت أكثر الولايات تضرر كنتاكي، التي قتل فيها أكثر من 80 أميركي، وفق “رويترز”.

وبسبب الخسائر الضخمة في الولاية، أعلن الرئيس الأميركي ولاية كنتاكي منطقة كارثة كبرى.

وطلب حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير رسميا هذا الإعلان يوم الأحد بعد أن دمرت الأعاصير مدينة مايفيلد الصغيرة، رغم أنها غير معتادة في هذه المنطقة بالشتاء.

الصورة

كنتكاي

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