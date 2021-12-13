وظائف شاغرة بالشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة.. إليك الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، عن توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1 – رئيس الامتثال:
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
2 – أخصائي خزانة أول:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
3 – مدير تطوير الأعمال والمشاريع:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/05/08هـ الموافق 2021/12/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1 – رئيس الامتثال:
2 – أخصائي خزانة أول:
3 – مدير تطوير الأعمال والمشاريع: