الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف شاغرة بالشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة.. إليك الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة.. إليك الشروط ورابط التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، عن توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 – رئيس الامتثال:

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، المحاسبة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

2 – أخصائي خزانة أول:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

3 – مدير تطوير الأعمال والمشاريع:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/05/08هـ الموافق 2021/12/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1 – رئيس الامتثال:

اضغط هنا

2 – أخصائي خزانة أول:

اضغط هنا

3 – مدير تطوير الأعمال والمشاريع:

اضغط هنا

مواد ذات صلة

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى STC.. إليك رابط التقديم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى STC.. إليك رابط التقديم

«النيابة» تعلن توفر 80 وظيفة شاغرة في 30 مدينة بمختلف المناطق

«النيابة» تعلن توفر 80 وظيفة شاغرة في 30 مدينة بمختلف المناطق

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. إليك التفاصيل

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. إليك التفاصيل

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك.. إليك رابط التقديم مع الشروط

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك.. إليك رابط التقديم مع الشروط

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>