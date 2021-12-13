خطوات منهج البحث العلمي

خالد بن هزيل الدبوس الشراري

تتشابه خطوات منهج البحث التاريخي كثيرًا مع خطوات المناهج الأخرى؛ إلّا أن منهج البحث التاريخي لا يعتمد على حصر البيانات من خلال القياس أو الاختبار، بل إنّ منهج البحث التاريخي يبحث عن بيانات موجودة بالفعل، وتوجد مجموعة من الخطوات العلمية المتسلسلة والمترابطة لمنهج البحث التاريخي، والتي يجب على الباحث الالتزام بها عند استخدام هذا المنهج، وأولها تحديد المشكلة قبل البدء بعملية البحث التاريخي، فيجب على الباحث كما في منهج البحث العلمي بشكل عام أن يحدِّد المشكلة أو موضوع البحث الذي يعمل عليه، وذلك لأنَّ منهج البحث يتطلَّب تحديد الموضوع والتأكد من وجوده أصلًا، ومن ثمَّ استعراض ماهيَّته وخلفيته ومؤشراته جميعها، بما في ذلك الأبعاد والأهداف والمحددات والمبررات.

ومن ثم جمع البيانات بعد تحديد الموضوع، فيجب على الباحث أن يُحيطَ بالمراجع التي تتناول تلك المشكلة أو ذلك الموضوع، والتي يمكن الرجوع إليها لجمع المعلومات التي تدور حوله، فقد تكون المراجعُ كتبًا منشورة أو مشاريعَ بحثية أكاديمية، أو سجلاتٍ رسمية، وغير ذلك، وبعد إثبات صحَّتها تبدأ عملية جمع البيانات المتعلِّقة بموضوع البحث.

وتأتي مرحلة نقد البيانات فيجب أن يتميَّز الباحث في مجال التاريخ بميزة النقد والتقصِّي، فلا يجوز لهُ أن يقبلَ جميع المعلومات التي تصلُ إليه، ولا أن يصدِّق الوثائق أو المعلومات الموجودة داخلها دون دراسة واستقصاء وتمحيص واستقراء دقيقٍ، فيعتمدُ على المعلومات الثابتة فقط ويبتعد عما سوى ذلك، حتى لا يُبني البحثُ على الشك من بدايتهِ.

وإعداد الفرضيات بعد تمحيص المعلومات ونقدِها وتمييز الثابت والموثوق منها، فلا بدَّ من إعداد وصياغة الفرضيات المناسبة للبحث كما في بقية مناهج البحث العلمي، حيثُ يبني الباحث من تلك المعلوماتِ المؤكدة فرضياتٍ عديدة لبحثه التاريخي، وهذه الفرضيات هي النتائج الأوليَّة للبحث وهي التي ستقوم عليها النتائج النهائية والتي يسعى الباحث للوصول إليها.

وتعدُّ مرحلة تدوين نتيجة البحث التاريخي آخر مراحل البحث وأهمها، حيثُ يعمَد الباحث فيها إلى صياغةِ النتائج التي توصَّل إليها من خلال بحثِه بلغةٍ بسيطةٍ واضحة ثمِّ يربطُها بالتساؤلات والأهداف التي وضعها في بداية البحث، ويدعم هذه النتائج بالحجج المنطقيَّة المُقنعة ويبيِّن ما يميزها عن غيرها، كما يوضِّح الفوائد المرجوَّة من ذلك العمل بعيدًا عن التحيزات سواءً لنفسه، أم لبحثه، أم لمجتمعه، بالإضافة إلى إدراج المراجع والمصادر التي أخذ منها المعلومات حتى تضفَى على بحثه التاريخي الصفة العلمية.

وهناك قواعد مهمة يجب الالتزام بها عند استخدام منهج البحث التاريخي، فالدراسات التاريخية ليست هي جمع المعلومات والبيانات عن الظاهرة وفقط؛ بل هناك بعض الاعتبارات والمهارات التي ينبغي ملاحظتها من قبل الباحث التاريخي إذا أراد اتباع طريقة علمية في بحثه التاريخي وهو ما تناوله في المقال التالي.

خالد بن هزيل الدبوس الشراري