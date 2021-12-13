على الإفطار.. أهم 3 أطعمة تقلل مستوى الكوليسترول في الدم

تواصل – وكالات:

تعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات المفيدة، لما يترتب عليها من توازن صحي وذهني طوال اليوم، وأن تتضمن وجبة الإفطار منتجات دقيق الشوفان، فإن ذلك يساعد بنسبة كبيرة على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

ونصح خبراء بريطانيون بضرورة تناول الـ 3 أطعمة التالية على الإفطار كجزء من نظام غذائي صحي ولخفض الكوليستورل، وفق “سبوتنيك”.

1 – خبز الحبوب الكاملة:

يُفضل بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، تناول هذا النوع من الخبز على الخبز الأبيض، لما يحتويه من الألياف الغذائية.

2 – الحبوب الكاملة أو النخالة:

من المفيد تناول 5 إلى 10 غرامات أو أكثر من الألياف القابلة للذوبان يوميًا، لخفض تركيز الكوليسترول الضار.

3 – الشوفان:

يحتوي دقيق الشوفان على نوع من الألياف القابلة للذوبان وهو فعال بشكل خاص في خفض الكوليسترول لأنه يرتبط بالبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة في الجهاز الهضمي.