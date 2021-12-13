هل هناك مخاطر من شرب الشاي الأخضر يوميًا؟.. طبيبة توضح

تواصل – وكالات:

من الممكن أن يؤدي التعود على شرب الشاي الأخضر، لإصابة الجسم بعدة أمراض، بغض النظر عن أن هذا المشروب يعتبر صحيًا للغاية.

وحذرت طبيبة أمراض الروماتيزم، الروسية أليونا زاغريبنيوفا، من أن شرب الشاي الأخضر كل يوم، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات حمض البوليك، وينتج عن ذلك، خطر الإصابة بالنقرس.

وأوضحت أن النقرس هو أحد أنواع التهاب المفاصل، ويسبب التهابًا حادًا، ويؤثر على إصبع القدم الكبير، مشيرة إلى أنه ينتج هذا الالتهاب عن تراكم بلورات حمض البوليك في المفاصل، وفق “سبوتنيك”.

وأضافت الطبيبة، أن عدة دراسات علمية أثبتت، العلاقة بين كثرة شرب الشاي الأخضر، وتطور مرض النقرس، مؤكدة أنه يفضل طبيًا تناول الشاي الأسود، عن الأخضر حفاظًا على الجسم من أعراض النقرس.