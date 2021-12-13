متحور أوميكرون يثير الذعر في بريطانيا ويرفع مستوى تهديد كورونا

تواصل – وكالات:

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، من “موجة هائلة” تلوح في الأفق من جراء المتحور أوميكرون.

ورفعت الحكومة البريطانية مستوى التهديد الرسمي لفيروس كورونا، محذرة من أن سرعة انتشار المتحور أوميكرون دفعت البلاد إلى مستوى محفوف بالمخاطر، بحسب سكاي نيوز.

وقال كبار المسؤولين الطبيين في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية إن ظهور سلالة جديدة شديدة العدوى “يضيف مخاطر زائدة ومتنامية بسرعة على خدمات الرعاية الصحية” في وقت ينتشر كوفيد 19 بالفعل.

وأوصوا برفع مستوى التحذير من ثلاثة إلى أربعة على مقياس مكون من خمس نقاط. ويشير المستوى الأعلى، 5، إلى أن السلطات تعتقد أن نظام الرعاية الصحية على وشك الانهيار.

وتوقع مسؤولون بريطانيون أن يحل المتحور أوميكرون محل المتحور دلتا، ليصبح هو السلالة المهيمنة في المملكة المتحدة في غضون أيام.