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الرئيس الأمريكي يعلن حالة الكوارث القصوى في ولاية كنتاكي بسبب الأعاصير

الرئيس الأمريكي يعلن حالة الكوارث القصوى في ولاية كنتاكي بسبب الأعاصير
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تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، حالة “الكوارث القصوى” في ولاية كنتاكي بسبب الأعاصير.

ولقي 8 أشخاص مصرعهم، بينما فُقد 8 أخرون، بعدما دمرت الأعاصير مصنعًا للشموع في مدينة مايفيلد، بولاية كنتاكي.

وأشار المتحدث باسم الشركة التي يتبع لها المصنع، بوب فيرجوسن، إلى وجود معلومات تُفيد بإمكانية مقتل 70 شخصًا في المصنع.

وارتفعت الحصيلة الاجمالية، لضحايا الأعاصير المدمرة، إلى ما لا يقل عن 93 قتيلُا،  في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حسب “رويترز”.

وأعلنت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، أن جهود الإنقاذ مستمرة، ولا يزال هناك أمل في العثور على ناجين.

جدير بالذكر أن كينتاكي هي الولاية الأكثر تضررُا، بموجة الأعاصير القوية، التي اجتاحت قبل أيام، مناطق في جنوب وغرب الولايات المتحدة.

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