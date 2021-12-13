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خبراء يكشفون عن 4 فوائد مذهلة لشاي البابونج

خبراء يكشفون عن 4 فوائد مذهلة لشاي البابونج
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تواصل – وكالات:

كشف عدد من خبراء التغذية، عن فوائد مذهلة لشاي البابونج، واقترحوا اضافته إلى النظام الغذائي .

من جانبها أوردت صحيفة إنديان إكسبرس، مجموعة من فوائد شاي البابونج التي قد لا يعرفها الكثيرون، كالتالي:

1. يحارب الأرق

إذا كنت تواجه مشكلة في النوم، فإن عنصر أبيغينين الموجود في شاي البابونج هو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تحفيز النوم.

2. تخفيف التقلبات في المزاج

عادة ما يتناول الناس شاي البابونج قبل النوم بسبب طبيعته كمحفز للنوم. ولكن بصرف النظر عن المساعدة في النوم، يمكن أن يساعد أيضًا في التقلبات المزاجية الناتجة عن القلق أو التوتر، كما أنه يساعد في علاج أعراض القلق ويوفر الهدوء.

3. إدارة مستوى السكر في الدم

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لشاي البابونج في خفض مستويات السكر في الدم أيضًا، كما يعتبر شاي البابونج مشروبًا منخفض السعرات الحرارية مما يجعله مشروباً مناسباً لتخفيف الوزن.

4. علاج أعراض البرد

في الشتاء، من السهل جدًا الإصابة بنزلة برد، ويمكن أن يساعد كوب ساخن من شاي البابونج في علاج نزلات البرد.

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