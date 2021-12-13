إصابة رئيس جنوب أفريقيا بفيروس كورونا وخضوعه للحجر

تواصل – وكالات:

أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا، أن الفحوصات الطبية أثبتت، إصابة الرئيس سيريل رامافوزا بفيروس كورونا، لكنه يعاني من أعراض طفيفة.

وأوضحت في بيان، أن “رامابوسا” بدأ يشعر بالتوعك، بعد مغادرته مراسم تكريم نائب الرئيس السابق، بمدينة كيب تاون.

وأكدت أن الرئيس، يخضع للحجر الذاتى، بعدما تم تطعيمه بالكامل، وقد فوض جميع المسئوليات إلى نائبه ديفيد مابوزا، لمدة أسبوع، وفق “سكاي نيوز”.

وأضاف البيان أن رئيس البلاد خضع خلال زيارته الأخيرة لـ4 دول في غرب القارة، مع الوفد المرافق، لفحوص الكشف عن كورونا في كل البلد.

ونقل البيان عن رئيس جنوب أفريقيا قوله: “إن إصابته هي بمثابة تحذير لجميع المواطنين، بأهمية وضرورة تلقي التطعيم”.

يذكر أن المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، ظهر أول مرة في جنوب أفريقيا نوفمبرالماضي، وأثار حالة من الذعر والخوف في العالم، مما دفع الدول لاتخاذ إجراءات احترازية مشددة، لمحاولة الحد من انتشاره.