وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى STC.. إليك رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس دعم تقنية المعلومات.

– أخصائي تخطيط الاستدامة.

– مدير العلاقات الاستراتيجية.

– مصمم حلول تقنية المعلومات والاتصالات.

– كبير مهندسي تنفيذ البنية التحتية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).