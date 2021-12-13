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حالة الطقس المتوقعة.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

حالة الطقس المتوقعة.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
الارصاد الطقس المملكة
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تواصل – واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 22-42كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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