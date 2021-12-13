ارتفاع أسعار النفط.. خام برنت يُسجل 75.68 دولار للبرميل

تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، لتواصل مكاسبها التي تحققت قبل أيام، بسبب حالة من التفاؤل لدى المتعاملين، بمحدودية تأثير المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، على النمو الاقتصادي في العالم، والطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام، القياس العالمي “برنت”، 53 سنتا أو0.7 % إلى 75.68 دولار للبرميل، حسب، “سبوتنيك”.

فيما ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي، 69 سنتا أو 1.0 % إلى 72.36 دولارا للبرميل.

وسجل الخامان مكاسب وصلت 8 % قبل أسبوع، في أول مكسب، يحققانه في أقل من شهرين، حيث استعادا، أكثر من نصف خسائرهما منذ تفشي السلالة الجديدة “أوميكرون”، في نهاية الشهر الماضي.