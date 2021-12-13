الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مأساة أطفال اليمن.. فرّوا من رصاص «الحوثي» فماتوا من البرد القارس

مأساة أطفال اليمن.. فرّوا من رصاص «الحوثي» فماتوا من البرد القارس
0

تواصل- فريق التحرير:

“حاولوا الهروب من رصاص مليشيا الحوثي فماتوا بردًا في الصقيع”، هكذا هو حال أطفال اليمن الذين فروا من منازلهم رفقة أسرهم لمحاولة النجاة من رصاص وتخريب وإتاوات وتجنيد مليشيا الحوثي لهم، فانتهى بهم الحال في مخيمات تفتقد لأبسط المعيشة.

وأفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، شرقي اليمن، بوفاة ثلاثة أطفال جراء البرد القارس في مخيمات النازحين بالمحافظة ذاتها.

وقالت الوحدة التابعة للحكومة الشرعية، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “توفي 3 أطفال بسبب البرد في مخيمات النازحين بمأرب خلال شهري نوفمبر وديسمبر العام الجاري”.

وأشارت إلى أن المخيمات “تفتقد لأبسط الخدمات الصحية والأساسية، وسط غياب دور المنظمات في توفير أدوات الوقاية من البرد للأطفال والنساء وكبار السن”.

كانت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، قد ذكرت في تقرير سابق لها، أن مواقع النزوح البالغ عددها 137 موقعاً في مأرب، شهدت زيادة كبيرة في عدد الوافدين الجدد منذ سبتمبر الماضي.

ويوجد في محافظة مأرب قرابة مليوني نازح، وفقاً للوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات، فروا من الاشتباكات التي شهدها عدد من المواقع في المحافظة.

مواد ذات صلة

آخر طائرة لدى المليشيات.. مقتل طيار حوثي قبل استهدافه الجيش اليمني وتفجير طائرته

آخر طائرة لدى المليشيات.. مقتل طيار حوثي قبل استهدافه الجيش اليمني وتفجير طائرته

التحالف: تدمير 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم لمسيرات حوثية بمأرب

التحالف: تدمير 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم لمسيرات حوثية بمأرب

التحالف يعلن تنفيذ 31 عملية ومقتل 180 إرهابيًا من مليشيا الحوثي في مأرب والجوف

التحالف يعلن تنفيذ 31 عملية ومقتل 180 إرهابيًا من مليشيا الحوثي في مأرب والجوف

ميليشيا الحوثي تتخبط بعد قطع ذراع «حسن نصرالله» في اليمن (فيديو)

ميليشيا الحوثي تتخبط بعد قطع ذراع «حسن نصرالله» في اليمن (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>