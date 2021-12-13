مأساة أطفال اليمن.. فرّوا من رصاص «الحوثي» فماتوا من البرد القارس

تواصل- فريق التحرير:

“حاولوا الهروب من رصاص مليشيا الحوثي فماتوا بردًا في الصقيع”، هكذا هو حال أطفال اليمن الذين فروا من منازلهم رفقة أسرهم لمحاولة النجاة من رصاص وتخريب وإتاوات وتجنيد مليشيا الحوثي لهم، فانتهى بهم الحال في مخيمات تفتقد لأبسط المعيشة.

وأفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، شرقي اليمن، بوفاة ثلاثة أطفال جراء البرد القارس في مخيمات النازحين بالمحافظة ذاتها.

وقالت الوحدة التابعة للحكومة الشرعية، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “توفي 3 أطفال بسبب البرد في مخيمات النازحين بمأرب خلال شهري نوفمبر وديسمبر العام الجاري”.

وأشارت إلى أن المخيمات “تفتقد لأبسط الخدمات الصحية والأساسية، وسط غياب دور المنظمات في توفير أدوات الوقاية من البرد للأطفال والنساء وكبار السن”.

كانت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، قد ذكرت في تقرير سابق لها، أن مواقع النزوح البالغ عددها 137 موقعاً في مأرب، شهدت زيادة كبيرة في عدد الوافدين الجدد منذ سبتمبر الماضي.

ويوجد في محافظة مأرب قرابة مليوني نازح، وفقاً للوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات، فروا من الاشتباكات التي شهدها عدد من المواقع في المحافظة.