«المملكة في الصدارة» 520 طنا احتياطي الذهب في دول الخليج

تواصل- فريق التحرير

واصلت المملكة الصدارة عربيا وخليجيا في امتلاكها لاحتياطيات الذهب بـ 323.07 طنا، والتي تبلغ قيمتها 18.1 مليار دولار.

بينما حلّت الكويت في المرتبة الثانية خليجيا، من حيث امتلاكها لاحتياطيات الذهب بـ 78.9 طنا قيمتها 4.4 مليارات دولار

ونقلت القبس الكويتية عن إحصائية مستندة إلى بيانات مجلس الذهب العالمي، بلغت احتياطيات دول الخليج من الذهب 519.8 طنا بنهاية سبتمبر 2021، بقيمة إجمالية تقدر بـ 29.12 مليار دولار.

ونوهت أن قلة تمثيل الذهب في احتياطيات دول الخليج يرجع إلى اعتماد الاحتياطي الرسمي لها على نسبة أكبر من العملة الأجنبية بقيمة تقدر بـ 687.34 مليار دولار.

وأوضحت أنه بشكل عام بلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية لدول الخليج بنهاية الربع الثالث من 2021 نحو 716.48 مليار دولار.

بينما حازت عمان الحجم الأقل في حيازة الذهب بنحو 0.22 طن، تشكل %0.01 من إجمالي الاحتياطيات.

فيما كشفت البيانات تراجع حيازة الذهب في قطر ضمن احتياطيها خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 1.55 طن.