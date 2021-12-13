القبض على نجل رجل أعمال مصري شهير بتهمة قتل 4 شباب وهو في حالة «سُكر»

تواصل- فريق التحرير:

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ضجة كبيرة يتحدث عنها الرأي العام عقب تورط نجل رجل أعمال شهير في قتل 4 شباب “بالخطأ” بصدمهم بسيارته الفارهة في أحد الشوارع، حيث كان في حالة “سُكر”.

وأمر النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، بحبس المتهم كريم الهواري 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في قضية تسببه في حادث مروري أسفر عن مصرع 4 طلاب الجمعة الماضية.

وبحسب بيان للنيابة العامة المصرية، نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، يواجه المتهم، ابن أحد رجال الأعمال المشهورين في مصر، “اتهامات بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى”.

وأشار البيان إلى أن “تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي قد أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهر مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي”.

وتابع البيان أن النيابة “واجهت المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات”.