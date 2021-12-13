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مشاهد مرعبة من عواصف بحيرة إيري في نيويورك (فيديو)

مشاهد مرعبة من عواصف بحيرة إيري في نيويورك (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول مشاهد من العواصف العاتية من بحيرة إيري في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن أكثر من 83 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في خمس ولايات أمريكية جراء أعاصير مدمرة اجتاحت وسط وجنوب الولايات المتحدة، فيما اعتبر الرئيس جو بايدن أن الأعاصير تشكل “مأساة تفوق التصور”.

وسقط نحو 70 قتيل في ولاية كنتاكي وحدها، فيما قضى ثلاثة أشخاص في ولاية تينيسي وشخصان في أركسناو بحسب مسؤولين ووسائل إعلام محلية.

وقضى أيضا شخصان في إيلينوي جراء انهيار مستودع لشركة أمازون، فيما سجلت وفاة واحدة على الأقل في ميزوري.

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