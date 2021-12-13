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تزن ربع طن.. إبطال مفعول قنبلة بعاصمة أوربية

تزن ربع طن.. إبطال مفعول قنبلة بعاصمة أوربية
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تواصل- فريق التحرير

نجحت الشرطة الألمانية في إبطال مفعول  قنبلة عملاقة من الحرب العالمية الثانية  تزن 250 كيلوغراما في أحد الأحياء بالعاصمة برلين.

وكان متحدث باسم الشرطة الألمانية قد أعلن أمس الأحد، أن العملية انتهت وإنهاء تطويق المنطقة التي تم العثور فيها على القنبلة.

وأضاف أنه تم نقل القنبلة من المنطقة ، وبإمكان السكان العودة إلى منازلهم الآن.

وكان إخلاء المنطقة  قد تأخر على نحو ملحوظ حيث ذكرت الشرطة أن إجلاء الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو المصابين بأمراض خطيرة استغرق وقتا طويلا.

كما أن الشرطة كانت مضطرة إلى إقناع بعض السكان بضرورة مغادرة منازلهم.

وكانت متحدثة باسم الشرطة قد أعلنت في وقت سابق تطويق دائرة بنصف قطر 500 متر حول القنبلة والشروع في نقل أشخاص موجودين داخل هذه الدائرة.

 

 

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