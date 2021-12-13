استشاري: فوائد مذهلة لـ«المشي السريع».. هذا ما تفعله 10 دقائق يوميًا

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نصح د. موسى المالكي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏استشاري الغدد الصم والسكري وأمراض الغدة النخامية بممارسة المشي السريع بصفة مستمرة.

وقال المالكي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن المشي السريع لمدة 10 دقائق مفيد للصحة على المدى الطويل”.

وأضاف أن المشي السريع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض كثيرة مثل أمراض القلب والسكري لذلك احرص عندما تكون خارج المنزل أثناء مسيرتك اليومية أن تجعل 10 دقائق منها نشطة!”.