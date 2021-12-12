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أمطار لعدة أيام.. «المسند» يكشف موعد الحالة المطرية

أمطار لعدة أيام.. «المسند» يكشف موعد الحالة المطرية
امطار بالمملكة لعدة أيام
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تواصل- فريق التحرير:

يشهد طقس المملكة حالة من الاستقرار الجوي العام، والذي يستمر حتى غد الثلاثاء، على أن يعقبه حالة مطرية جديدة بداية من الأربعاء وتستمر عدة أيام.

توقع ذلك الدكتور عبدالله المسند، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة “تسميات”، مشيرًا أيضًا أنه في هذه الأيام ستشرق الشمس في أقصى نقطة لها جنوبا، كما تغرب في أقصى نقطة لها جنوبا، وفي الوقت نفسه تصل الشمس إلى أدنى ارتفاع لها عند الزوال، ويكون ظل الزوال الأطول خلال السنة.

وأضاف:من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية الدافئة، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وتتكرر الحالة حتى يوم غد.

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