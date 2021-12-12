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لعدم تكرار الأزمة مع المملكة.. بيان عاجل من الخارجية اللبنانية بشأن غضب البحرين

لعدم تكرار الأزمة مع المملكة.. بيان عاجل من الخارجية اللبنانية بشأن غضب البحرين
لعدم تكرار الأزمة مع المملكة.. بيان عاجل من الخارجية اللبنانية بشأن غضب البحرين
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تواصل- فريق التحرير:

يشهد لبنان تحركات سريعة وردود أفعال على مستوى المسؤولين، بعد بيان مملكة البحرين الغاضب بسبب احتضان مؤتمرًا صحفيًا يشارك فيه عناصر تتطول على البحرين، بما يعكس اهتمام الحكومة بعدم تكرار خطأها في أزمتهم مع المملكة عقب تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي.

وبعد أن أمر رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وأيضًا توجيهات وزير الداخلية اللبناني بجمع معلومات عن كافة المشاركين في المؤتمر، أصدرت وزارة الخارجية بيانًا عاجلًا في هذا الشأن.

وقالت الخارجية في بيانها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” تتابع وزارة الخارجية والمغتربين بإهتمام شديد التحقيقات العاجلة التي بدأتها السلطات اللبنانية لاتخاذ التدابير المناسبة حول “استضافة بيروت مؤتمراً صحفياً لعناصر معادية تحاول الاساءة لمملكة البحرين” وفقاً للبيان الصادر اليوم عن وزارة خارجية مملكة البحرين.

وتابعت :” وتؤكد الوزارة بأننا حريصون أشد الحرص على أن لا يكون لبنان مقراً أو ممراً للإساءة او التطاول على مملكة البحرين الشقيقة و كافة الدول العربية، وملتزمون التزاماً كاملاً بميثاق جامعة الدول العربية لجهة عدم التدخل بالشؤون الداخلية للاخوة العرب”.

واختتمت الخارجية اللبنانية بيانها بالقول:” ونتمنى دائماً، بإيجابية وبانفتاح استمرارالحوار المباشر والتعاون والتنسيق بيننا، لمنع حصول اي عمل مشابه، ولمعالجة اية مسألة يمكن ان تسيئ او توتر العلاقات الأخوية”.

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