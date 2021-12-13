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فظائع وانتهاكات في «أمهرة وعفر».. وواشنطن تطالب إثيوبيا بالتحقيق

فظائع وانتهاكات في «أمهرة وعفر».. وواشنطن تطالب إثيوبيا بالتحقيق
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تواصل – وكالات :

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الأحد، السلطات الإثيوبية للتحقيق في “فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان” في المعارك التي تشهدها منطقتي أمهرة وعفر.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن “الولايات المتحدة تلاحظ بقلق بالغ التقارير الجديدة غير المؤكدة التي تزعم حدوث انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، وأعمال وحشية وتدمير للبنية التحتية المدنية في منطقتي أمهرة وعفر في إثيوبيا”.

ودعت الوزارة “جميع الجهات المسلحة إلى نبذ العنف ضد المدنيين”، كما حثت السلطات على “التحقيق في هذه التقارير لتحديد مدى صحتها والالتزام بعمليات شاملة وشفافة لمحاسبة الأطراف المسؤولة”.

في سياق متصل، جددت الولايات المتحدة تأكيدها “دعم الدبلوماسية كخيار أول وأخير لوقف الأعمال العدائية”، داعية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء حوار وطني شامل.

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