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«لا تشرب وأنت واقف».. نصائح لا تستهن بها لشرب الماء بشكل صحيح

«لا تشرب وأنت واقف».. نصائح لا تستهن بها لشرب الماء بشكل صحيح
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تواصل- وكالات : 

على الرغم من أهمية المساء للجسم، فإنه لا يمكن للمرء الاستفادة من جميع فوائد شرب كميات كافية من الماء إلا إذا شربه بشكل صحيح.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إنديا”، فهناك طرق صحيحة لشرب الماء، كالتالي:

1- عدم شرب كوب من الماء دفعة واحدة، بل اشربه ببطء رشفة تلو الأخرى.

وهنا يحضرنا إعجاز السنة النبوية بتوصية النبي صلى الله عليه وسلم بشرب الماء على ثلاث مرات.

2- لا تشرب الماء مباشرة قبل تناول وجبتك أو بعدها.

يمكن أن يخفف من العصارة الهضمية، مما يجعل من الصعب على نظامك الهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام، فإذا كنت تشعر بالعطش، اشرب الماء قبل 30 دقيقة من موعد وجبتك أو انتظر لمدة 30 دقيقة بعد تناول الوجبة.

وإذا شعرت بالعطش أثناء تناول وجبة، فاشرب 1-2 رشفة من الماء وليس كوبا كاملا.

3- شرب الماء الدافئ يحسن عملية الهضم، بشكل يفوق الماء البارد.

4- لا تشرب الماء وأنت في وضع الوقوف.

عندما تقف وتشرب كوبا من الماء، فإنك تعرض نفسك لخطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، لأن ذلك يجعل الماء يصل بسرعة إلى القولون ولا تستفيد منه باقي أعضاء الجسم، وينتج عن هذا ترسب السموم من الكلى والمثانة، علاوة على ذلك، فإن شرب الماء لا يروي عطشك حقا في هذا الوضع.

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