بعد بيان البحرين الغاضب.. وزير الداخلية اللبناني يتخذ قرارا عاجلا

تواصل- فريق التحرير

أصدر مكتب وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي، بيانا أكد فيه أنه سيجري تحقيقا عاجلا، لجمع المعلومات عن المشاركين في المؤتمر الذي أساء لمملكة البحرين.

وجاء نص البيان كالآتي :

باشرت وزارة الداخلية والبلديات والأجهزة الأمنية التابعة لها التحقيق بشكل فوري حول خلفيات انعقاد مؤتمر صحافي في بيروت والذي ذكرت وزارة الخارجية في مملكة البحرين أنه ضم عناصر معادية بهدف الإساءة إليها، وطلب الوزير مولوي جمع المعلومات عن المشاركين في المؤتمر تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يظهر تقصده الإساءة من قلب العاصمة بيروت إلى أي دولة صديقة وشقيقة.

وبحسب البيان : يكرر الوزير مولوي موقفه الرافض بأن يكون لبنان منصة لتصدير الأذى إلى إخوانه العرب مهما كان نوعه، يدين أي تطاول على مملكة البحرين وكل دول مجلس التعاون الخليجي، مُذكّراً بضرورة إيلاء العلاقات الوطيدة مع الدول العربية أولوية قصوى والوقوف صفاً واحداً مع الأشقاء العرب، وعدم التدخل إطلاقاً بشؤون دول الخليج الداخلية.

وكانت الخارجية البحرينية، قد أصدرت بيانا، أعربت فيه عن أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرًا صحافيًا لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وإدعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين”.

وأعلنت أنه “تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقًا، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية”.