هل سيتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة؟ وزير المالية يجيب (فيديو)

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أكد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أنه في حال تحسن الوضع الاقتصادي سنعيد النظر في موضوع ضريبة الضريبة المضافة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بشأن ميزانية المملكة للعام 2022 أنه من المهم جدا حاليا استخدام الفوائض لدعم الاحتياطيات الحكومية، والجائحة مازالت قائمة”.

وقال وزير المالية : “نرغب أن نتأكد أن المركز المالي للحكومة قادر على التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية، هذه سياسة مهم جدا اتباعها لتفادي اتخاذ إجراءات قد تكون صعبة عندما لا يكون لدينا القدرة على امتصاص الصدمات والأزمات العالمية مثلما شاهدنا في العامين الماضيين”.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، اليوم الأحد الثامن من شهر جمادى الأولى 1443هـ الموافق للثاني عشر من شهر ديسمبر 2021م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ (2022م).

ويبلغ الإنفاق في ميزانية 2022 ( تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال )، كما تقدر الإيرادات بمبلغ ( ألف وخمسة وأربعين مليار ريال )، وبفائض يصل إلى ( تسعين مليار ريال).