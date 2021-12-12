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على بُعد ساعات..«الزعاق» يكشف أطول ليالي وأقصر نهار في السنة على الإطلاق

على بُعد ساعات..«الزعاق» يكشف أطول ليالي وأقصر نهار في السنة على الإطلاق
على بُعد ساعات..«الزعاق» يكشف أطول ليالي وأقصر نهار في السنة على الإطلاق
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تواصل- فريق التحرير:

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن أطول ليالي وأقصر نهار في السنة على الإطلاق قادم بعد ثلاثة أيام.

وأضاف عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”،:” بعد ثلاثة أيام.. نبدأ نعيش أطول ليالي وأقصر نهار في السنة على الإطلاق، وحينئذ ندخل مرحلة الأيام الأبرد في السنة وتستمر البرودة طوال ماتبقى من ديسمبر ويناير”.

وأكمل خبير الأرصاد، في مقطع فيديو، أن عرب الشام يعتبرون المربعانية عند شدة البرد، وذلك بحلول المنقلب الشتوي في 21 ديسمبر.

وتابع، أن الفارق بين التوقيتين – اختلاف بداية البرد لدى عرب الجزيرة والشام-، حوالي 20 يوما، وهو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد.

وأشار إلى أن أحر أيام السنة شهري يوليو وأغسطس، بينما أبرد أشهر العام هما شهرا ديسمبر ويناير.

وقال الزعاق، إنَّ بداية البرد الفعلي مع بداية المربعانية في 3 ديسمبر عند عرب الجزيرة، والمعروف لدى العامة ببرد الطويلين (يؤثر على طوال القامة من النخل والبعير والإنسان).

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