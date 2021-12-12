الشرطة الكويتية تحاصر 3 شباب بسياراتهم على طريق الوفرة.. تعرف على السبب

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تمكنت قوات من الشرطة الكويتية، من ضبط 3 شباب بمركباتهم بعد فرض حصار عليهم، أثناء استعراضهم على طريق “الوفرة”، وتعريض حيات الآخرين للخطر، وورود بلاغات عديدة إلى الأمن.

ونقلت صحيفة الراى الكويتية، عن مصدر أمني، أن عناصر الإدارة العامة للمرور، وفور تلقيهم عدداً من البلاغات عن قيام ثلاثة أشخاص على طريق الوفرة بحركات استعراض ورعونة معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، توجهوا إلى المكان وعند وصولهم وجدوا المستهترين يمارسون نشاطهم غير القانوني في مكان خصصوه لهوايتهم.

وأضاف المصدر أن رجال المرور فرضوا طوقًا أمنيًا على المستهترين وقاموا بمحاصرتهم وضبطهم، وبالتدقيق على بياناتهم اتضح أنهم مواطنون اقتيدوا إلى النظارة، ونقل سياراتهم إلى كراج الحجز في ميناء عبدالله.