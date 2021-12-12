مبلغ ضخم.. «المالية» تكشف عن أكثر قطاع إنفاقًا في الميزانية الجديدة

تواصل- فريق التحرير:

كشفت وزارة المالية عبر “إنفوجراف” نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، أكثرالقطاعات إنفاقًا في الميزانية الجديدة.

وأكدت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، والتي أقرها مجلس الوزراء اليوم الأحد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استمرار الإنفاق الحكومي على القطاعات المختلفة بإجمالي مبلغ وصل إلى 955 مليار ريال.

ونشرت وزارة المالية، انفوجرافا عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، يوضح بالأرقام مخصصات القطاعات من نفقات ميزانية 2022 والتي جاءت كالآتي:

قطاع التجهيزات الأساسية والنقل: 42 مليار ريال.

قطاع التعليم: 185 مليار ريال.

قطاع الخدمات البلدية: 50 مليار ريال.

قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية: 138 مليار ريال.

قطاع الموارد الاقتصادية: 54 مليار ريال.

قطاع الإدارة العامة: 32 مليار ريال.

القطاع العسكري: 171 مليار ريال.

قطاع الأمن والمناطق الإدارية: 101 مليار ريال.

قطاع البنود العامة: 182 مليار ريال.