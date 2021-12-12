الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مبلغ ضخم.. «المالية» تكشف عن أكثر قطاع إنفاقًا في الميزانية الجديدة

مبلغ ضخم.. «المالية» تكشف عن أكثر قطاع إنفاقًا في الميزانية الجديدة
مبلغ ضخم.. «المالية» تكشف عن أكثر قطاع إنفاقًا في الميزانية الجديدة
0

تواصل- فريق التحرير: 

كشفت وزارة المالية عبر “إنفوجراف” نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، أكثرالقطاعات إنفاقًا في الميزانية الجديدة.

وأكدت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، والتي أقرها مجلس الوزراء اليوم الأحد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استمرار الإنفاق الحكومي على القطاعات المختلفة بإجمالي مبلغ وصل إلى 955 مليار ريال.

ونشرت وزارة المالية، انفوجرافا عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، يوضح بالأرقام مخصصات القطاعات من نفقات ميزانية 2022 والتي جاءت كالآتي:

قطاع التجهيزات الأساسية والنقل: 42 مليار ريال.

 

قطاع التعليم: 185 مليار ريال.

 

قطاع الخدمات البلدية: 50 مليار ريال.

 

قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية: 138 مليار ريال.

 

قطاع الموارد الاقتصادية: 54 مليار ريال.

 

قطاع الإدارة العامة: 32 مليار ريال.

 

القطاع العسكري: 171 مليار ريال.

 

قطاع الأمن والمناطق الإدارية: 101 مليار ريال.

 

قطاع البنود العامة: 182 مليار ريال.

الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م

                                    الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م

مواد ذات صلة

بعد دعوة خادم الحرمين الشريفين..أوقات صلاة الاستسقاء غدًا في جميع مناطق المملكة

بعد دعوة خادم الحرمين الشريفين..أوقات صلاة الاستسقاء غدًا في جميع مناطق المملكة

تفويض وزير المالية.. صدور مرسوم ملكي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 – 1444 هـ

تفويض وزير المالية.. صدور مرسوم ملكي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 – 1444 هـ

خادم الحرمين: الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق أهداف رؤية 2030

خادم الحرمين: الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق أهداف رؤية 2030

ولي العهد: ميزانية العام 2022 تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة

ولي العهد: ميزانية العام 2022 تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>