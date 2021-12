«الجنائية الدولية» تطالب حكومات العالم بالتعاون لاعتقال «سيف القذافي»

تواصل- فريق التحرير:

قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لا يزال طليقا وهو مدان بجرائم ضد الإنسانية.

ودعت “الجنائية الدولية”، عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، حكومات العالم للتعاون معنا لاعتقال سيف الإسلام القذافي وتقديمه للعدالة.

وكان سيف الإسلام تعرض خلال الفترة الماضية لعدة عراقيل، أخرجته مؤقتا من لائحة المرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في البلاد في 24 من الشهر الحالي .

وطُعن “القذافي” على قرار ترشحه في محكمة سبها، فاستبعد من قائمة المرشحين الابتدائيين من قبل المفوضية العليا للانتخابات، قبل أن يتقدم فريقه القانوني بطلب مضاد، وتحكم محكمة الاستئناف يوم الأحد الماضي بعودته إلى السابق الرئاسي مرة أخرى.

Saif#Gaddafiremains at large. He is suspected of crimes against humanity committed in#Libya.#ICCrelies on State cooperation worldwide to arrest & transfer him to the Court. Learn more ➡️https://t.co/3oo1aFdH9x#justicematters#buildingsupportpic.twitter.com/O41YX0sBiG

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt)December 12, 2021