بعد دعوة خادم الحرمين الشريفين..أوقات صلاة الاستسقاء غدًا في جميع مناطق المملكة

تواصل- فريق التحرير:

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الإثنين، مطالبا الجميع بأن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو.

وذكر بيان صادر من الديوان الملكي، اليوم الأحد، أن خادم الحرمين، أكد أنه ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

وأضاف- حفظه الله- ” نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ونستعرض لكم في الجدول التالي أوقات صلاة الاستسقاء غدا في جميع مناطق المملكة: