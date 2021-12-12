إحباط محاولة ترويج 59 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بالجوف

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية لشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (59,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمنطقة الجوف، ضبطت بحوزة مواطن.

وأضاف الرائد محمد النجيدي أنه جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.