«لا تغسل الدواجن واللحوم النيئة».. نصائح هامة تحميك من الجراثيم والتسمم الغذائي

تواصل- وكالات :

تحمل بعض الأطعمة جراثيم ضارة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، حيث تعد الأطعمة النيئة من أصل حيواني الأكثر عرضة للتلوث، وخاصة اللحوم والدواجن النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، والبيض النيء أو المطبوخ قليلًا، والحليب غير المبستر (الخام)، والمحار النيء، لذلك يجب عليك معرفة هذه المعلومات لتجنب الإصابة التسمم الغذائي، بحسب الموقع الرسمي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي:

الدجاج ولحم البقر والديك الرومي

لا تغسل الدواجن أو اللحوم النيئة قبل طهيها، لأنها قد تتسبب بنقل البكتيريا إلى الأطعمة والأواني والأسطح الأخرى.

طهي الدواجن واللحوم جيدًا

استخدام ميزان حرارة للطهي، حيث لا يمكنك معرفة ما إذا تم طهي اللحوم جيدًا من خلال النظر إلى لونها فحسب.

يجب تبريد بقايا الطعام عند 40 درجة فهرنهايت أو أقل خلال ساعتين بعد التحضير.

يجب تقسيم قطع اللحم الكبيرة، مثل اللحم المشوي أو الديك الرومي الكامل، إلى كميات صغيرة حتى تبرد بسرعة كافية لمنع نمو البكتيريا.

الفاكهة والخضار

يمكن أن تتلوث الفاكهة والخضار الطازجة في أي مكان على طول الرحلة من المزرعة إلى المائدة.

الحليب الخام والأجبان المصنوعة من الحليب الخام ومنتجات الألبان الخام الأخرى

يمكن أن تُصاب بمرض شديد من الحليب الخام (غير المبستر) والمنتجات المصنوعة منه، والسبب أن الحليب الخام يمكن أن يحمل جراثيم ضارة، مثل الإشريكية القولونية، والليستيريا، والسالمونيلا.

ويتم جعل الحليب الخام آمنًا من خلال البسترة، والتي تتطلب حرارة كافية لقتل الجراثيم المسببة للأمراض.

ورغم أن عدوى الليستيريا غير شائعة جدًا، إلا أنها يمكن أن تصيب النساء الحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ويمكن أن تتسبب عدوى الليستيريا في حدوث حالات إجهاض، وولادة مبكرة، ومرض خطير، وحتى وفاة الأطفال حديثي الولادة.

الدقيق الخام

ويعتبر الدقيق منتجًا زراعيًا خامًا لم تتم معالجته لقتل الجراثيم.

ولكن، تُقتل البكتيريا عند طهي الطعام المصنوع من الدقيق، لهذا السبب يجب أن تتجنب تذوق العجين النيئ.

المأكولات البحرية والمحار النيء

اطبخ المأكولات البحرية على درجة حرارة 145 فهرنهايت، وقم بتسخين بقايا المأكولات البحرية على درجة 165 فهرنهايت.

لا تتناول المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، مثل الساشيمي وبعض السوشي والسيفيتشي، حتى تتجنب العدوى المنقولة بالغذاء.

البيض والسالمونيلا

تجنب الأطعمة التي تحتوي على البيض النيء أو غير المطبوخ جيدًا.

قم بطهي البيض حتى يتماسك الصفار مع البياض.

اطبخ الأطعمة التي تحتوي على البيض جيدًا.

احفظ البيض مبردًا عند درجة 40 فهرنهايت أو أقل.