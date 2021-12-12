استدعاء للمُلّاك وملاحقة للمتسترين.. مسروقات مخبأة خلف 16 مستودعًا غير مرخص بالرياض (فيديو)

نشر قبل ساعة واحدة - 9:43 م, 8 جمادى الأول 1443 هـ, 12 ديسمبر 2021 ماستدعاء للمُلّاك وملاحقة للمتسترين.. مسروقات مخبأة خلف 16 مستودعًا غير مرخص بالرياض (فيديو) أمانة الرياض عن كيابل نحاسيّة وأغطية صرف صحي9:43 م, 8 جمادى الأول 1443 هـ, 12 ديسمبر 2021 م0تواصل- فريق التحريركشفت أمانة الرياض عن كيابل نحاسيّة وأغطية صرف صحي من بين مسروقات مخبأة خلف أسوار 16 مستودعًا غير مرخص.وأماطت أمانة الرياض عنها اللثام ضمن حملة مشتركة، مؤكدة أنه تم استدعاء المُلاك، وأن يد الحزم ستطال المتسترين. http://twasul.info/wp-content/uploads/2021/12/47.mp4