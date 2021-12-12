استدعاء للمُلّاك وملاحقة للمتسترين.. مسروقات مخبأة خلف 16 مستودعًا غير مرخص بالرياض (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

كشفت أمانة الرياض عن كيابل نحاسيّة وأغطية صرف صحي من بين مسروقات مخبأة خلف أسوار 16 مستودعًا غير مرخص.

وأماطت أمانة الرياض عنها اللثام ضمن حملة مشتركة، مؤكدة أنه تم استدعاء المُلاك، وأن يد الحزم ستطال المتسترين.