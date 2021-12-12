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«موانئ» تطلق خدمة «مسافنة» للربط مع البحرين والشرق الأقصى

«موانئ» تطلق خدمة «مسافنة» للربط مع البحرين والشرق الأقصى
«موانئ» تطلق خدمة «مسافنة» للربط مع البحرين والشرق الأقصى
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تواصل- فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم الأحد، خدمة “مسافنة”  للربط بين ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام وميناء خليفة بن سلمان في مملكة البحرين وموانئ الشرق الأقصى.

وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز تدفق الحركة التجارية بين المملكة ودول المنطقة والعالم.

وحسب بيان صادر عن الهيئة، فإن هذه الخدمة تأتي بالشراكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ والخط الملاحي العالمي (OOCL).

وتسعى “موانئ” إلى رفع حصة المملكة في سوق إعادة الشحن من 21% حالياً إلى 50% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى كسب الحصة الأكبر من التجارة البحرية العابرة في البحر الأحمر، وجذب حصة إضافية من عمليات المسافنة حول العالم إلى الموانئ بالمملكة، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة التي ستسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي للخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية، واستقطاب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية إليها.

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