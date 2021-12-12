تحرك لبناني عاجل لاحتواء أزمة البحرين وفتح تحقيق فوري

تواصل- فريق التحرير:

في تحرك عاجل لمحاولة احتواء أزمة كبيرة بين لبنان ومملكة البحرين، أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قرارًا بفتح تحقيق فوري في الواقعة التي أثارت استياء مملكة البحرين.

ونشرت وسائل إعلام ليبنانية، بيانًا صادرًا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ، قال فيه :” تبلّغ دولة رئيس مجلس الوزراء من معالي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مضمون الكتاب الذي وجهته وزارة الخارجية في مملكة البحرين وتضمن احتجاجا رسميا على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إساءات إلى البحرين”.

وتابع :” وقد أحال دولة الرئيس الكتاب بشكل عاجل على السلطات المختصة طالبا التحقيق الفوري في ما حصل ومنع تكراره واتخاذ الاجراءات المناسبة وفق القوانين المرعية الاجراء”.

وأضاف البيان :” أن دولة رئيس مجلس الوزراء يشجب بقوة ويدين التطاول على مملكة البحرين ، قيادة وشعبا، ويرفض التدخل في شؤونها الداخلية،والاساءة اليها باي شكل من الاشكال”.

واستطرد :” كما يؤكد دولة الرئيس رفض استخدام لبنان منطلقا للاساءة الى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الاساءة الى الدول العربية الشقيقة ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي”.

وقال البيان :” إن دولته حريص على العلاقات التاريخية الوطيدة بين لبنان ومملكة البحرين ، ويؤكد ان ما يربط بينهما أعمق من تصرف خاطئ لا يعبّر عن رأي الشريحة الاكبر من الشعب اللبناني التي تكن للبحرين كلّ المودة والمحبة والاحترام”.

وكانت الخارجية البحرينية، قالت في بيان لها اليوم الأحد ، إنها تعرب عن بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرًا صحفيا لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين.

وأعلنت وزارة الخارجية أنه “تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقا، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية”.

وأضافت الوزارة أنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني.

ودعت وزارة الخارجية الحكومة اللبنانية إلى “ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين”.