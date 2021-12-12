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وزير الخارجية المصري: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر

وزير الخارجية المصري: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء اليوم الأحد، أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن جمهورية مصر العربية.

وقال، شكري خلال اجتماعه في الرياض مع وزراء مجلس التعاون الخليجي، إنه من الضروري “تكثيف التنسيق إزاء التحديات غير المسبوقة في المنطقة”.
وأشار إلى “عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجانبين وتجذرها ومواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والرخاء”.

ومن جهته، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف بعد الاجتماع الوزاري الخليجي المصري، إن “العلاقات الخليجية المصرية ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأعلن المجلس في بيان أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية المصري شكري الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض تناول “العلاقات بين مجلس التعاون ومصر، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات”.

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا “التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المباحثات تطابق وجهات النظر إزاء هذه القضايا”.

وتابع البيان أن الجانبين أكدا استمرار التشاور والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر “بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم تحقيقا لتطلعات شعوبهم وخدمة الأمتين العربية والإسلامية”.

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