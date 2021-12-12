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إزالة عدد من الأحياء القديمة في مكة.. مصادر توضح

إزالة عدد من الأحياء القديمة في مكة.. مصادر توضح
إزالة عدد من الأحياء القديمة في مكة.. مصادر توضح
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءًا حول إزالة عدد من الأحياء القديمة في العاصمة المقدسة مثل جرول والكنكارية وأجياد المصافي.

فيما ردت مصادر تحدثت لصحيفة عكاظ، أن البعض بنى على الإعلان الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في لجنة تطوير الساحات المحيطة بالحرم المكي أخيرا حول دعوة ملاك العقارات التي أزيلت لصالح التوسعة الثالثة للحرم المكي (الساحات الشمالية) إلى مراجعة مجمع الدوائر الحكومية في العوالي لإثبات ملكيتهم واستلام التعويضات المالية الخاصة بعقاراتهم.

وأوضحت المصادر إلى أنه توجد بعض العقارات لم يراجع أصحابها طوال هذه الفترة، إما لعدم اكتمال الأوراق الثبوتية أو نقص في إثبات المساحات المترية.

وأضافت- حسب الصحيفة- أن ما تم تداوله عن إزالة أحياء قديمة في مكة المكرمة مثل النكاسة والزهور وأم النبع والخالدية وكدي والمسفلة والكنكارية ودحلة الرشد والطندباوي وجرول والقشلة والعتيبية وريع ذاخر وريع بخش والهنداوية غير صحيح، ولم يصدر أي توجيه بخصوصها.

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