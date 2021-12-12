«الصحة» تكشف 3 معلومات مهمة عن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، آمن وفعال ولا يتعارض مع لقاح كورونا.

كما نصحت وزارة الصحة، الجميع بالتوجه لأقرب مركز صحي لتلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (51) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمها الله.

وأضافت أنه تم أيضا تسجيل (68) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (539,477) حالة ولله الحمد.