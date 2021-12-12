الصحة العالمية: «أوميكرون» أسرع انتشارا من «دلتا» ويتسبب بأعراض خفيفة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأحد، عن البيانات الأولية حول المتحور “أوميكرون”، مؤكدة أنه سريع الانتشار وأكثر من دلتا.

وأضافت الصحة العالمية: “أن المتحور أوميكرون يتسبب بأعراض خفيفة، ويقلل من فعالية اللقاحات”.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن المتحور أوميكرون ينتشر بسرعة في أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الجرعة المعززة من اللقاحات لا تمنع الإصابة به، إنما تخفف أعراضه. وتوقعت الوكالة أن يصبح المتحور الجديد السلالة المهيمنة من الفيروس في بريطانيا خلال الشهر الحالي.

وأوضحت الوكالة أن الجرعة المعززة من لقاحات كورونا توفر حماية بنسبة تتراوح بين 70 و75 في المائة من الأعراض الخفيفة من أوميكرون، وذلك استناداً إلى نتائج أولية لدراسة واقعية، وليست معملية.

وأوضحت البيانات أنه بينما يستطيع أوميكرون إلى حد كبير تفادي الحماية من الأعراض الطفيفة التي يوفرها التطعيم بجرعتيه، فإن الجرعات المعززة تستعيد قدراً من هذه الحماية.

وقالت الدكتورة ماري رامسي، رئيسة قسم التطعيم في الوكالة البريطانية: “يتعين توخي الحذر في التعامل مع هذه التقديرات المبكرة، إلا أنها تشير إلى أن خطر الإصابة بـ(أوميكرون) بعد بضعة أشهر من الجرعة الثانية يكون أكبر مقارنة بالمتحور (دلتا)”.

وأضافت أن من المتوقع أن تظل الحماية من الأعراض الشديدة أكبر، قائلة: “تشير البيانات إلى أن هذا الخطر يتراجع كثيراً بعد الجرعة المعززة، وعليه فإنني أحث الجميع على أخذ الجرعات المعززة إذا كانوا مؤهلين للحصول عليها”.