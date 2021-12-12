الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الصحة العالمية: «أوميكرون» أسرع انتشارا من «دلتا» ويتسبب بأعراض خفيفة

الصحة العالمية: «أوميكرون» أسرع انتشارا من «دلتا» ويتسبب بأعراض خفيفة
منظمة الصحة العالمية
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأحد، عن البيانات الأولية حول المتحور “أوميكرون”، مؤكدة أنه سريع الانتشار وأكثر من دلتا.

وأضافت الصحة العالمية: “أن المتحور أوميكرون يتسبب بأعراض خفيفة، ويقلل من فعالية اللقاحات”.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن المتحور أوميكرون ينتشر بسرعة في أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الجرعة المعززة من اللقاحات لا تمنع الإصابة به، إنما تخفف أعراضه. وتوقعت الوكالة أن يصبح المتحور الجديد السلالة المهيمنة من الفيروس في بريطانيا خلال الشهر الحالي.

وأوضحت الوكالة أن الجرعة المعززة من لقاحات كورونا توفر حماية بنسبة تتراوح بين 70 و75 في المائة من الأعراض الخفيفة من أوميكرون، وذلك استناداً إلى نتائج أولية لدراسة واقعية، وليست معملية.
وأوضحت البيانات أنه بينما يستطيع أوميكرون إلى حد كبير تفادي الحماية من الأعراض الطفيفة التي يوفرها التطعيم بجرعتيه، فإن الجرعات المعززة تستعيد قدراً من هذه الحماية.

وقالت الدكتورة ماري رامسي، رئيسة قسم التطعيم في الوكالة البريطانية: “يتعين توخي الحذر في التعامل مع هذه التقديرات المبكرة، إلا أنها تشير إلى أن خطر الإصابة بـ(أوميكرون) بعد بضعة أشهر من الجرعة الثانية يكون أكبر مقارنة بالمتحور (دلتا)”.

وأضافت أن من المتوقع أن تظل الحماية من الأعراض الشديدة أكبر، قائلة: “تشير البيانات إلى أن هذا الخطر يتراجع كثيراً بعد الجرعة المعززة، وعليه فإنني أحث الجميع على أخذ الجرعات المعززة إذا كانوا مؤهلين للحصول عليها”.

مواد ذات صلة

متحدث الصحة: البيانات لا تشير أن “أوميكرون” أشد ضراوة.. والحديث عن الجرعة الرابعة لا يزال مبكرًا

متحدث الصحة: البيانات لا تشير أن “أوميكرون” أشد ضراوة.. والحديث عن الجرعة الرابعة لا يزال مبكرًا

علامات إذا ظهرت عليك فاعلم أنك مصاب بهذا المرض

علامات إذا ظهرت عليك فاعلم أنك مصاب بهذا المرض

ما هي أفضل طريقة للحماية من “أوميكرون”؟.. خبير يُجيب

ما هي أفضل طريقة للحماية من “أوميكرون”؟.. خبير يُجيب

تركيا تعلن تسجيل 6 إصابات بـ «أوميكرون»

تركيا تعلن تسجيل 6 إصابات بـ «أوميكرون»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>