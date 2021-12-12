أغرب واقعة.. طبيب يكتب رسائل لزوجة مريض عن حالته على جسم زوجها

تواصل- وكالات:

في واقعة غريبة وسابقة من نوعها، لجأ طبيب أمراض جلدية، من ولاية يوتا الأمريكية، إلى الرد على زوجة مريض عبر تدوين ملاحظاته على جسم زوجها.

وجاء ما فعله الطبيب بسبب تدوين زوجة المريض على جسمه حول أماكن المرض وتنبيه الطبيب إلى أماكن بعينها عبر تحديها بدوائر بقلمها، للاطمئنان على زوجها من عدم إصابته بسرطان الجلد.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار”، فوجئ الطبيب، من أن المريض، الذي زاره للكشف عن مدى خطورة الشامات في جسده، بوجود دوائر حولها، كانت زوجته قد وضعتها باستخدام القلم.

وكانت زوجة المريض، كشفت وجود عدة نقاط حمراء وسوداء على صدر وظهر زوجها، وقلقت من كونها بداية لبؤر سرطانية، فلجأت إلى تحديد الشامات بقلمها، حتى تطمئن على صحة زوجها: “هذه هي الطريقة التي أرسلت بها زوجي إلى طبيب الأمراض الجلدية”.

وبعد زيارة العيادة، عاد الزوج إلى منزله وأطلع زوجته على ما فعله الطبيب به أثناء الفحص، فانتهى المطاف بتدوين الملاحظات على ظهر وصدر الرجل، بجوار الدوائر المحيطة بالشامات.

وكشفت الزوجة، خلال مقطع فيديو عبر “تيك توك”: “ترك الطبيب ملاحظاته بجوار كل شامة، بعضها يُشار إليه على أنه (جيد)، والبعض الآخر مغطى بضمادة مع ملاحظة تقول (أُخذت للاختبار)”.

على الجانب الآخر، سلم المريض زوجته ورقة، بها توضيح تفصيلي لكيفية العناية بالجروح، كذلك حصل على نوعًا معينًا من الكريم اللازم للتنظيف والشفاء.

ومن المقرر أن يستمر اختبار الشامات الشائكة لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام.

فيما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما فعله الطبيب، لطمأنة زوجة المريض وكذلك كي تتابع حالة زوجها.