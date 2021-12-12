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الإطاحة بمواطن قام بتهريب امرأتين في مركبة خاصة بجازان

الإطاحة بمواطن قام بتهريب امرأتين في مركبة خاصة بجازان
الإطاحة بمواطن قام بتهريب امرأتين في مركبة خاصة بجازان
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تواصل- فريق التحرير

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن دوريات الأمن العام وحرس الحدود بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، تمكنت من ضبط مواطن لتهريبه ونقله امرأتين مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في مركبة خاصة.

وأضاف أنه تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما لجهة الاختصاص والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي  نظام أمن حدود للمملكة أو نقللهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة، بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، و مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

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