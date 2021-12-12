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«القاتل الصامت».. دواء شائع عند الإنفلونزا قد يقتل مرضى الضغط والقلب

«القاتل الصامت».. دواء شائع عند الإنفلونزا قد يقتل مرضى الضغط والقلب
«القاتل الصامت».. دواء شائع عند الإنفلونزا قد يقتل مرضى الضغط والقلب
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تواصل- وكالات:

هناك بعض الأدوية الشائعة التي يتناولها الجميع عند إصابته بالإنفلونزا وخاصة التي تعالج احتقان الأنف، لكنها تشكل خطورة كبيرة على مرضى الضغط.

وحذر خبير صيدلة من أن دواء شائعا يتم صرفه دون وصفة طبية قد يزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم الذي يعرف بـ “القاتل الصامت”.

ونقل موقع “إكسبريس” البريطاني عن خبير الصيدلة في مؤسسة ” Chemist Click” الدكتور عباس كناني أن مزيلات الاحتقان التي يتم تناولها لعلاج الإنفلونزا وتحديدا احتقان الأنف، يمكنها أن تسبب زيادة في مستويات ضغط الدم.

ويدور الحديث عن مجموعة متنوعة من المنتجات تستخدم في علاج البرد والإنفلونزا وتحتوي على المواد الفعالة: الإيفيدرين والسودوإيفيدرين والأوكسي ميتازولين والزيلوميتازولين.

وتعمل هذه المكونات على تخفيف الالتهاب في ممر الأنف وتوفر الراحة من خلال تضييق الأوعية الدموية، والتسبب في انقباضها في جميع أنحاء الجسم ما يمكن أن يزيد من ضغط الدم.

وكشف الخبراء أن هذه المواد منبهات يمكن أن تزيد من معدل ضربات القلب أو تسبب القلق أو الأرق.

وشددوا على أنه : “لا ينصح بهذه الأدوية للأشخاص المصابين بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو الذبحة الصدرية”.

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