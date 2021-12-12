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«التعليم»: 7 إجراءات لحماية المجتمع من خطر التدخين

«التعليم»: 7 إجراءات لحماية المجتمع من خطر التدخين
«التعليم»: 7 إجراءات لحماية المجتمع من خطر التدخين
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم أن جهودها لمكافحة التدخين مستمرة وتتواصل، بالتنسيق والشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع وحمايته.

وأوضحت الوزارة أن جهودها في مكافحة التدخين تمثلت فيما يلي:

1- افتتاح العيادات المتنقلة في الجامعات وإدارات التعليم لتقديم

  • الاستشارات الطبية
  • التوعية والعلاج
  • متابعة الحالات ونتيجة الإقلاع عن التدخين

2- المشاركة في وضع السياسات العامة لمساعدة المدخنين ووقاية غير المدخنين

3- تنفيذ الأنشطة والفعاليات والحملات التوعوية للحد من تعاطي التبغ والإسهام في الإقلاع عنه.

4- وضع البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع مكافحة التبغ.

5- إطلاق حملة”جيلنا واعي” من خلال “مدرستي” للتوعية بأضرار التبغ ومخاطره.

6- إشراك طاقم الإشراف والتدريس وأولياء الأمور في التفاعل مع حملة “جيلنا واعي”.

7- التقيد بنظام مكافحة التدخين؛ حرصا على سلامة الجميع.

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