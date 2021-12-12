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زوجان يعثران على ابنهما المخطوف منذ 14 عامًا.. لكنه صدمهما بقراره

زوجان يعثران على ابنهما المخطوف منذ 14 عامًا.. لكنه صدمهما بقراره
زوجان يعثران على ابنهما المخطوف منذ 14 عامًا.. لكنه صدمهما بقراره
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تواصل- وكالات:

عثر زوجان صينيان على ابنهما المفقود عند أسرة صينية، بعد رحلة بحث ومعاناة استمرت 14 عاماً، لكن بعد اللقاء والعناق قرر الابن أن يصدمهم باختيار البقاء مع الأسرة التي تربى معها.
وفي التفاصيل، فقد قضى زوجان 14 عامً حزنًا وقهرًا على فقد ابنهما، وسنوات طويلة من البحث الدائم المستمر، استخدما خلالها جميع الوسائل التقليدية القديمة والوسائل الحديثة الحالية، من أجل أن يعثرا على ابنهما الذي اختطف عام 2004، حين كان يبلغ من العمر 4 سنوات، وفي مفاجأة كبرى التقى الزوجان الصينيان سون هاي ياج وزوجته بينج سييج، بابنهما بعد 14 عاما من الاختفاء.
وأثار فيديو الأبوين وهما يحتضنان ابنهما تعاطف كل من يراه، وكأنهما يعيشان في حلم، لا يصدقان عودة ابنهما إلى أحضانهما مرة أخرى، بعد أن بحثا عنه في كل الأرجاء، وحاولا رصد أي أثار لابنهما المختطف، ولكن دون جدوى، حتى قررا رصد مكافأة قيمتها 31 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه.
وعندما شاهدا ابنهما الذي عاش 10 سنوات في أحضان أسرة أخرى، وتأكدا من حقيقة هويته بعد تحليل الحمض النووي، وبعد اللقاء الحار بين الأسرة وابنهما، قرر الابن أن يكمل حياته مع الأسرة التي تربى في أحضانها 10 سنوات كاملة، لأنه لم يكن على علم ودراية بنسبه الحقيقي، ولم تكتمل فرحة الأبوين بعد قرار الابن بالبقاء مع الأسرة التي تربى معها.

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