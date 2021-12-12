تحرك عاجل من «المرور» تجاه قائد مركبة وضع أطفالًا في «حقيبة» السيارة (فيديو)

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أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل بسبب وضع قائد مركبة اطفالًا في “حقيبة” السبارة أثناء سيرها بأحد الطرق في المملكة.

وما أثار الجدل هو تعريض حياة الأطفال للخطر، حيث ظهرت حقيبة السيارة تفتح وتغلق على الأطفال بشكل يمكن أن يسبب لهم أذى.

فيما أصدر “المرور” بيانًا أكد فيه أنه تم القبض على قائد المركبة وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات في نظام المررو بحقه.