تحرك عاجل من «المرور» تجاه قائد مركبة وضع أطفالًا في «حقيبة» السيارة (فيديو)

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أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل بسبب وضع قائد مركبة اطفالًا في “حقيبة” السبارة أثناء سيرها بأحد الطرق في المملكة.
وما أثار الجدل هو تعريض حياة الأطفال للخطر، حيث ظهرت حقيبة السيارة تفتح وتغلق على الأطفال بشكل يمكن أن يسبب لهم أذى.
فيما أصدر “المرور” بيانًا أكد فيه أنه تم القبض على قائد المركبة وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات في نظام المررو بحقه.
@eMoroorاستهتار سائق سياره معه اطفال في شنطة السياره في طريق الامام بالرياض وهو مزدحم كالعاده ولو لا لطف الله لأصدمت بهم من الخلف بسبب كثرة بريكات وفرامل السائق فمن يتحمل الخطاء عند اصطدامهم ووفاتهم ارجو التواصل معي لتزويدكم بمعلومات السياره#المرور_السعودي#مرورpic.twitter.com/3rDN9GaGS9
— عبدالعزيز الغامدي (@1429abuamirah)December 11, 2021