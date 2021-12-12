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«عمل جبان وبغيض».. متطرفون يخربون مقابر المسلمين بفرنسا

«عمل جبان وبغيض».. متطرفون يخربون مقابر المسلمين بفرنسا
متطرفون يخربون مقابر المسلمين بفرنسا
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تواصل- فريق التحرير

أقدم متطرفون اليوم السبت، على تخريب عشرات القبور ، في مقبرة للمسلمين بمدينة ميلوز شمال شرق فرنسا.

وكان موقع إذاعة “فرانس بلو”، قد نشر صورا للقبور التي تعرضت للتخريب، وقد التقطها أحد الزوار صباح اليوم.

وقام المخربون باقتلاع الأزهار المزروعة على القبور وتخريب شواهدها.

 

 

من جانبه وصف المجلس الإقليمي للديانة الإسلامية في الألزاس (شرقي فرنسا) عمل التخريب بـ”الجبان والبغيض”.

ودعا في بيان السلطات له إلى بذل كل ما في وسعها لإلقاء القبض على مرتكبي هذا العمل الدنيء وتقديمهم للعدالة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العبث بمقابر المسلمين، حيث تم الاعتداء عليها قبل سنوات في محاولة تلطيخها، بطلاء باللون الأحمر في مقبرة بمنطقة ماري لو لي.

ونقلت “فرانس برس” حينها عن جيل باتاي، رئيس بلدية دماري لو لي في جنوب شرق باريس، قوله إن : “هذه الأعمال البربرية التي أدينها بأشد العبارات، ليست مقبولة”.

متطرفون يخربون مقابر المسلمين بفرنسا

                                                                        متطرفون يخربون مقابر المسلمين بفرنسا

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