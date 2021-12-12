هل يجوز للمحادّة الخروج من بيتها؟.. عضو هيئة كبار العلماء يوضح

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رد فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، على سؤال يقول : هل يجوز للمحادّة الخروج من بيتها؟

وأوضح الشيخ “السليمان”، في فيديو صوتي نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أنه يجوز للمحادّة أن تخرج من بيتها لحاجتها سواء زيارة الطبيب أو إذا كانت موظفة أو عاملة في السوق، فتخرج لحاجتها ولا حرج في ذلك.

وتابع :” ولكن يشترط أن تخرج من غير زينة ولا تكتحل أو تتطيب، لأن الأصل في ذلك أن المعتدة لا تخرج من بيتها كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك، أما إذا كان لها حاجة زيارة طبيب أو عمل فإنها تخرج لحاجتها وترجع”.