الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«النيابة» تعلن توفر 80 وظيفة شاغرة في 30 مدينة بمختلف المناطق

«النيابة» تعلن توفر 80 وظيفة شاغرة في 30 مدينة بمختلف المناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت النيابة العامة طرح (80) وظيفة شاغرة في أكثر من (30) مدينة بمختلف المناطق على مستوى المملكة.
ودعت النيابة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما دون، لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة وظائف المستخدمين بالمرتبتين (الثالثة والثلاثين والثانية والثلاثين) بالتقدم عليها من خلال الخدمات الالكترونية في موقع النيابة العامة – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية (80 وظيفة):
– سائق.
– عامل.
– مراسل.
– مراسلة مكتبية.
– مراسل مكتبي.
– معقب.
أماكن العمل (أكثر من 30 مدينة):
– (الباحـة – الريـاض – الشنان – العقيق – القرى – المنـدق – بالجرشي – بلقرن – بيشة – تبـوك – تثليث – تيماء – حائـل – حريملاء – حفر الباطن – ضـباء – نجـران – يدمة – ابوعريش – الحدودالشمالية – الدوادمي – الزلفي – الطائف – العلا – العيدابي – القصيم – المدينة المنورة – بدر الجنوب – تربـة – جـدة – حبونا – عسـير – مكة المكرمة – وادي الدواسر) وغيرها.
مواعيد التقديم:
– بداية التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي الثلاثاء 10-05-1443هـ الموافق (14-12-2021م).
آلية التقديم:
– التقديم متاح الآن عبر الخدمات الالكترونية للنيابة العامة، من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).

مواد ذات صلة

«النيابة» تحدد ضوابط رد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق

«النيابة» تحدد ضوابط رد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. إليك التفاصيل

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. إليك التفاصيل

الشرطة تكشف مفاجأة بشأن حادث الصدم المتعمد في مكة (فيديو)

الشرطة تكشف مفاجأة بشأن حادث الصدم المتعمد في مكة (فيديو)

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك.. إليك رابط التقديم مع الشروط

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك.. إليك رابط التقديم مع الشروط

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>