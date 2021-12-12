«النيابة» تعلن توفر 80 وظيفة شاغرة في 30 مدينة بمختلف المناطق

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت النيابة العامة طرح (80) وظيفة شاغرة في أكثر من (30) مدينة بمختلف المناطق على مستوى المملكة.
ودعت النيابة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما دون، لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة وظائف المستخدمين بالمرتبتين (الثالثة والثلاثين والثانية والثلاثين) بالتقدم عليها من خلال الخدمات الالكترونية في موقع النيابة العامة – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية (80 وظيفة):
– سائق.
– عامل.
– مراسل.
– مراسلة مكتبية.
– مراسل مكتبي.
– معقب.
أماكن العمل (أكثر من 30 مدينة):
– (الباحـة – الريـاض – الشنان – العقيق – القرى – المنـدق – بالجرشي – بلقرن – بيشة – تبـوك – تثليث – تيماء – حائـل – حريملاء – حفر الباطن – ضـباء – نجـران – يدمة – ابوعريش – الحدودالشمالية – الدوادمي – الزلفي – الطائف – العلا – العيدابي – القصيم – المدينة المنورة – بدر الجنوب – تربـة – جـدة – حبونا – عسـير – مكة المكرمة – وادي الدواسر) وغيرها.
مواعيد التقديم:
– بداية التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي الثلاثاء 10-05-1443هـ الموافق (14-12-2021م).
آلية التقديم:
– التقديم متاح الآن عبر الخدمات الالكترونية للنيابة العامة، من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).