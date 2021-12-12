«النيابة» تعلن توفر 80 وظيفة شاغرة في 30 مدينة بمختلف المناطق

أعلنت النيابة العامة طرح (80) وظيفة شاغرة في أكثر من (30) مدينة بمختلف المناطق على مستوى المملكة.

ودعت النيابة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما دون، لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة وظائف المستخدمين بالمرتبتين (الثالثة والثلاثين والثانية والثلاثين) بالتقدم عليها من خلال الخدمات الالكترونية في موقع النيابة العامة – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: